Kar Yağışı İhtimali Azaldı: Prof. Dr. Orhan Şen Güncelledi

İTÜ’DEN GÜNCEL KAR UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve birçok il için yaptığı kar yağışı uyarısını güncelledi. Şen, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini ve kar yağışı ihtimalinin azaldığını bildirdi. Ülke genelinde etkili olan dondurucu soğuk hava dalgası, birçok şehirde yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü birçok ilde kuvvetli kar yağışı meydana gelirken, binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, birçok bölgede çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da etkili olan kar yağışı ise son günlerde yerini zaman zaman sağanak yağmura ve parçalı bulutlu havaya bırakmış durumda.

MARMARA VE ANADOLU’DA KAR BEKLENTİSİ

Prof. Dr. Orhan Şen, 27 Ocak’ta sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul ve Marmara ile Anadolu’nun birçok ilinde kar yağışı ihtimalinin yeniden ortaya çıkabileceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz bir hafta boyunca Akdeniz kaynaklı hava sistemlerinin etkili olduğunu ve lodosun hissedildiğini kaydeden Şen, bu hafta sonu itibarıyla sistemlerin kuzeyden etkisini hissettireceğini, böylelikle Marmara ve Anadolu genelinde kar ihtimalinin artabileceğini belirtti. Ancak, üst seviyelerdeki sıcaklık değerleri sebebiyle kar yağışının olasılığının zayıfladığını aktardı.

KAR YAĞIŞI BEKLENTİLERİ

Pazar ve pazartesi günlerinde Trakya’da kar yağışının daha yoğun olacağını ifade eden Şen, “İstanbul’da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor” şeklinde durumu özetledi. Meteoroloji uzmanı, sosyal medya paylaşımlarında şu değerlendirmelere yer verdi:

– “Pazartesi, salı, İstanbul’a kar olasılığı çok düşük. Yukarı seviyelerde sıcaklık hala yüksek bu da kar olasılığını İstanbul’da engelliyor. Pazar, pazartesi Trakya’da kar yoğun görünüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın yükseklerinde. İstanbul’da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor. Diğer tahminlere dikkat etmeyin.”

– “Bundan 2-3 gün önce kar olasılığı vardı. İstanbul’da ama bugün o olasılık iyice azaldı. Cumartesi tekrar değerlendiririz. Hafta sonu sıcaklık 8 C’ye kadar düşer.”