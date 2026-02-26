Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller Açıklandı

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’yi yeniden etkisi altına almasıyla birlikte, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinden okulların tatil olmasına dair haberler gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle sıralanıyor.

VAN’DA EĞİTİME ARA

Van’da kötü hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentteki kar yağışının, buzlanma ve sisin sürdüğü belirtildi. Aynı açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dâhil) eğitimin yarın durdurulacağı ifade edildi. Ayrıca, engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TUNCELİ’DE EĞİTİM ARA VERİLİYOR

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçeleri ile Hozat ilçesinde taşımalı eğitim durduruluyor. Valilikten yapılan duyuruda, olumsuz hava koşullarının etkisinin sürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda, “İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

ERZURUM’DA OKULLAR TATİL

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtirken, “İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle, cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” dedi. Ayrıca, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli olacağı aktarıldı.

TRABZON’TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon’un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde eğitim durduruldu. Ayrıca Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin yüksek kesimlerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

ORDU VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği’nden gelen açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitimde durumdan etkilenecek. Ayrıca, hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli olacağı belirtildi.

ERZİNCAN’DA EĞİTİM YARINA ARA VERİLECEK

Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yarın durdurulacak. Valilikten gelen açıklamada, kar yağışının etkili olduğu ve bunun bazı riskler oluşturabileceği belirtildi. “Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME ARA

Gümüşhane’de çeşitli olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verileceği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kar yağışının devam edeceği ve sabah saatlerinde buzlanmaya neden olacağı belirtiliyor. “Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde resmi, özel eğitim kurumları ile kreşlerde yarın eğitime ara verilecektir.” bilgisi verildi.

SİVAS’TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas’ın Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerinde hava koşullarındaki olumsuzlukler nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Akıncılar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Koyulhisar Kaymakamlığı’ndan da benzer bir açıklama yapıldı.

MALATYA’DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Malatya’nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verileceği bildirildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı sonrası tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren artacağı ifade edilerek, “Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilecektir.” denildi.