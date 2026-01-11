Kar Yağışı Nedeniyle Hava Seferlerinde İptaller: THY ve AJet Açıklama Yaptı

Kar yağışı ülkenin büyük bir kısmında etkisi altına alacak.

İPTALLERİN SEBEPLERİ AÇIKLANDI

Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Uçuşların güncel bilgilerinin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini belirten THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN’DEKİ SEFERLER DE ETKİLENECEK

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini bildirdi.