Kar Yağışı Üniversite Öğrencilerini Mest Etti

Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Kent genelinde devam eden yağışlar sonucunda, şehir merkezinde kar kalınlığı 20, Konuralp ve Bahçeşehir bölgelerinde ise 40 santimetreye kadar yükseldi. Kar yağışı, çocuklar kadar, memleketlerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan üniversite öğrencilerini de sevindirdi.

Kar Görmenin Heyecanı

Düzce Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Sri Lankalı Mohoummead Ayizea, “Burada ilk defa kar görüyorum” diyerek, tropikal iklim kuşağında yer alan ülkesinde daha önce hiç kar görmediğini ifade etti. Yağışın keyfini çıkardığını belirten Ayizea, “Sri Lankalı olarak biz orada kar görmüyoruz. Tropikal olduğu için hava hep güneşli. En fazla yağmur yağıyor. Burada ilk defa kar görüyorum ve her gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Karın tadını en güzel şekilde çıkartmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.