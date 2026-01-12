Kar Yağışı Uyarısı: 52 Şehirde Hava Durumu Değişiyor

Sabah saatlerinde Balkanlar’dan Türkiye’ye ulaşan yağışlı hava kütlesi, ilk olarak İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kar yağışlarına sebep oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlayarak Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde yer alan 52 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Salı günü başlaması beklenen bu yağışlar, birçok şehirde çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.

HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK

Yayınlanan raporda, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere gerilemesi öngörülüyor. Haritada Ege Bölgesi’nin büyük kısmı ve Marmara’nın batısının güneşli yaşanacağı belirtilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ise sağanak yağmur uyarısı yapılmış durumda. MGM’nin değerlendirmelerine göre kar yağışı beklenen 52 şehir ise aşağıda sıralanıyor:

BEKLENEN KAR YAĞIŞI OLAN İLLER

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Bursa

Bilecik

Düzce

Sakarya

Kütahya

Eskişehir

Afyonkarahisar

Bartın

Zonguldak

Bolu

Ankara

Karabük

Konya

Karaman

Niğde

Aksaray

Nevşehir

Kayseri

Kırşehir

Kırıkkale

Yozgat

Çankırı

Çorum

Kastamonu

Sinop

Samsun

Amasya

Ordu

Giresun

Malatya

Sivas

Tokat

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Mardin

Diyarbakır

Bingöl

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt