Kar Yağışı Uyarısı: 52 Şehirde Hava Durumu Değişiyor

Sabah saatlerinde Balkanlar’dan Türkiye’ye ulaşan yağışlı hava kütlesi, ilk olarak İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kar yağışlarına sebep oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlayarak Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde yer alan 52 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Salı günü başlaması beklenen bu yağışlar, birçok şehirde çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.

HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK

Yayınlanan raporda, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere gerilemesi öngörülüyor. Haritada Ege Bölgesi’nin büyük kısmı ve Marmara’nın batısının güneşli yaşanacağı belirtilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ise sağanak yağmur uyarısı yapılmış durumda. MGM’nin değerlendirmelerine göre kar yağışı beklenen 52 şehir ise aşağıda sıralanıyor:

BEKLENEN KAR YAĞIŞI OLAN İLLER

İstanbul
Kocaeli
Yalova
Bursa
Bilecik
Düzce
Sakarya
Kütahya
Eskişehir
Afyonkarahisar
Bartın
Zonguldak
Bolu
Ankara
Karabük
Konya
Karaman
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kayseri
Kırşehir
Kırıkkale
Yozgat
Çankırı
Çorum
Kastamonu
Sinop
Samsun
Amasya
Ordu
Giresun
Malatya
Sivas
Tokat
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Şırnak
Siirt
Bitlis
Muş
Erzurum
Mardin
Diyarbakır
Bingöl
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt

