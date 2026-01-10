Kar Yağışında Mehmetçik 24 Saat Hudut Güvenliği Sağlıyor

kar-yagisinda-mehmetcik-24-saat-hudut-guvenligi-sagliyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, vatan savunması gerçekleştiren askerleri durdurma gücüne sahip olmuyor. Sınırda görev yapan Mehmetçik, güvenliği aralıksız bir şekilde sağlamak için dikkatli bir şekilde bekliyor. Vatan savunma görevinde kar, kış, soğuk demeden görev yapan Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.

7/24 HUDUT GÜVENLİĞİ İÇİN FAALİYETLER SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı, zorlayıcı hava ve arazi koşullarında, haftanın yedi günü ve günün her saati hudut hattı emniyeti için keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.

MEHMETÇİK KAR ALTINDA DEVRİYE ATIYOR

Kış şartlarına uygun kamuflaj giyen Mehmetçik’in, karla kaplı dağlık alanlarda devriye gezerken çekilen fotoğrafları da sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

