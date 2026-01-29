Kara Kış İstanbul’u Vurdu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

İstanbul’un hava durumu değişiyor

HAFTA SONU YAĞMUR, PAZARTESİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da sıcaklıklarda önemli bir düşüş gözlemlenecek. Bugün güney yönlü rüzgarların etkisiyle 15 derece civarında olan hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren kademeli olarak düşerek sıfır dereceye yaklaşacak.

SALı GÜNÜ HAFİF KAR BEKLENİYOR

Rapora göre, yarın ve cumartesi günleri sağanak yağış İstanbul’u etkisi altına alacak. Cumartesi günü sıcaklıkların 5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kar yağışı bekleyenler için asıl değişim ise haftanın ilk günü yaşanacak. 2 Şubat Pazartesi günü, sıcaklıkların 1-5 derece arasına düşmesiyle yağışın “karla karışık yağmur” olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

DON VE BUZLANMA RİSKİ VAR

Soğuk havanın etkisinin artmasıyla 3 Şubat Salı günü İstanbul’da hafif kar yağışı bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığının en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise don ve buzlanma riski konusunda uyarılar yapıldı. Çarşamba günü yağışların kenti terk etmesi tahmin edilse de gece saatlerinde sıcaklıkların 0 (sıfır) dereceye düşmesi bekleniyor.