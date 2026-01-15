Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel’den Kilis ve Gaziantep Denetimi

Suriye ordusunun Halep’teki operasyonu sonucunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan SDG kentten çıkarıldı. Operasyonun ardından Suriye’deki gergin durum devam ederken, gün içerisinde önemli bir gelişme yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep’teki birliklerde denetlemelerde bulundu.

MSB’DEN YENİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Gaziantep Karkamış’taki Soylu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bu denetlemeler, sınır güvenliğine yönelik önlemlerin artırılmasına işaret ediyor.

SURİYE’DE GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından, Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümet, silahlı grupların devlet bünyesinde birleştirilmesini amaçlıyor. Bu çerçevede, ABD’nin arabuluculuğuyla 10 Mart’ta bir mutabakat imzalanmıştı. Söz konusu mutabakat, SDG’nin askeri ve sivil yapılarının Şam yönetimi kontrolüne entegre edilmesini hedefliyordu.

HALEP’TEKİ OPERASYONUN ARDINDAN İLK ADIM ATILDI

Şam yönetimi, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’ye 10 Mart mutabakatında tanınan sürenin sona ermesinin ardından askeri entegrasyon müzakerelerine ara verdi. Bunun akabinde, örgüt mensuplarının Halep’teki sivillere yönelik düzenlediği topçu atışları üzerine Suriye ordusu harekete geçti ve gerçekleştirilen operasyonda SDG Halep’ten çıkarıldı.

TÜRKİYE’DEN DESTEK VURGUSU

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu operasyon tamamen Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, Türkiye’nin bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı almış olduğu tavırları bir kez daha gözler önüne serdi.