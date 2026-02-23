Kara Para Aklama Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi işletmecisi Neslihan Güngen’in “Neslim” isimli iş yeri üzerinden kara para aklama ve sahte fatura düzenleme iddialarıyla yürütülen davada, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıktan 6’sı tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

DAVADA SANIKLARIN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması, Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu bir grup sanık, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, mahkemeden beraat ve tahliye talebinde bulundular.

MAHKEME TAHLİYE KARARINI VERDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 6 sanığın “yurt dışına çıkış yasağı” şartıyla tahliyesine hükmetti. Davada, tutuklu sanık sayısı sıfıra düşerken, duruşma eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.

154 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, Neslihan Güngen’in, sahibi olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırmak, kara para aklamak ve sahte fatura kesmek gibi suçlarla 7 ayrı suçlamadan 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.