Kara Para Aklama Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

kara-para-aklama-davasinda-6-sanik-tahliye-edildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi işletmecisi Neslihan Güngen’in “Neslim” isimli iş yeri üzerinden kara para aklama ve sahte fatura düzenleme iddialarıyla yürütülen davada, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıktan 6’sı tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

DAVADA SANIKLARIN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması, Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu bir grup sanık, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, mahkemeden beraat ve tahliye talebinde bulundular.

MAHKEME TAHLİYE KARARINI VERDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 6 sanığın “yurt dışına çıkış yasağı” şartıyla tahliyesine hükmetti. Davada, tutuklu sanık sayısı sıfıra düşerken, duruşma eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.

154 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, Neslihan Güngen’in, sahibi olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırmak, kara para aklamak ve sahte fatura kesmek gibi suçlarla 7 ayrı suçlamadan 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Neslihan Güngen Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ve eşi, "kara para aklama" iddialarıyla yargılandıkları davada tahliye edildi. 26 sanıklı davada tüm tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.
Gündem

Fenerbahçe Kadıköy’de Kasımpaşa ile Beraber Kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Kasımpaşa ile 23. hafta maçında berabere kalarak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği bir fırsatı kaçırmış oldu.
Gündem

Beşiktaş’tan Emirhan Topçu Sakatlık Açıklaması Geldi

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun MR sonucunu açıkladı ve oyuncunun derbide sahada olmasının beklenmediğini duyurdu.
Gündem

EMITT 2026 Sektör Paydaşlarına Ticari Hacim Sağladı

29’uncu EMITT Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 109 ülkeden 19 bin 849 ziyaretçi katıldı, 552 firma yer aldı ve 510 milyon Euro’luk iş hacmi sağlandı.
Gündem

Savcıya Kadın Hakime Saldırı İddianamesi Tamamlandı

İstanbul'da bir hakim, savcı tarafından silahla yaralandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, savcı için 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.