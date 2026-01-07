Karaağaç Mahallesi’nde Yangın: Müstakil Ev Kül Oldu

Alınan bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi’nde beş kişinin yaşadığı müstakil bir konutta henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin komşu yapılara sıçramaması için yoğun bir çaba gösterdi. Yangın sırasında, evin hasar gören sakinleri sinir krizi geçirdi.

YANGIN SONRASI HASAR

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası, tek katlı müstakil konut tamamen yanarak kül oldu.