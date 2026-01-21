Karabağ Tarihi Geri Dönüşle Frankfurt’u Yendi

karabag-tarihi-geri-donusle-frankfurt-u-yendi

Şampiyonlar Ligi’nin 7. hafta karşılaşmasında Karabağ, evinde Eintracht Frankfurt’u ağırladı. Nefes kesen maçta, Karabağ son dakikada bulduğu golle skoru 3-2 yaparak tarihi bir zafer elde etti ve Azerbaycan futbol tarihine adını yazdırdı.

GERİ DÖNÜŞ DESTANI

Karabağ, 78. dakikada 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. 80. dakikada Duran’ın kaydettiği gol ile durumu eşitleyen ev sahibi ekip, maçın uzatma dakikalarında (90+4) Mustafazada’nın attığı golle unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak galibiyeti hanesine yazdırdı. Bu gol, stadyumda ve tüm Azerbaycan’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

SON DURAK: LIVERPOOL

Bu zafer ile puanını 10’a çıkaran Karabağ, ilk 24 takım arasına girme şansını son haftaya taşımayı başardı. Azerbaycan temsilcisi, tarihindeki en büyük başarılardan birine yaklaşırken, son maçında İngiliz devi Liverpool’un karşısına çıkacak. Karabağ, bu zorlu deplasmandan olumlu bir sonuç alırsa Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir üst tura çıkarak tarihe geçecek.

FRANKFURT VEDA ETTİ

Karabağ’ın tarihi galibiyetinin ardından, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Frankfurt ise matematiksel olarak üst tura çıkma şansını kaybetmiş oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Sivas'ta Karalar köyünde hastalanan 58 yaşındaki bir adam, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Gündem

Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.