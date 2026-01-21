Karabağ Tarihi Geri Dönüşle Frankfurt’u Yendi

Şampiyonlar Ligi’nin 7. hafta karşılaşmasında Karabağ, evinde Eintracht Frankfurt’u ağırladı. Nefes kesen maçta, Karabağ son dakikada bulduğu golle skoru 3-2 yaparak tarihi bir zafer elde etti ve Azerbaycan futbol tarihine adını yazdırdı.

GERİ DÖNÜŞ DESTANI

Karabağ, 78. dakikada 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. 80. dakikada Duran’ın kaydettiği gol ile durumu eşitleyen ev sahibi ekip, maçın uzatma dakikalarında (90+4) Mustafazada’nın attığı golle unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak galibiyeti hanesine yazdırdı. Bu gol, stadyumda ve tüm Azerbaycan’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

SON DURAK: LIVERPOOL

Bu zafer ile puanını 10’a çıkaran Karabağ, ilk 24 takım arasına girme şansını son haftaya taşımayı başardı. Azerbaycan temsilcisi, tarihindeki en büyük başarılardan birine yaklaşırken, son maçında İngiliz devi Liverpool’un karşısına çıkacak. Karabağ, bu zorlu deplasmandan olumlu bir sonuç alırsa Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir üst tura çıkarak tarihe geçecek.

FRANKFURT VEDA ETTİ

Karabağ’ın tarihi galibiyetinin ardından, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Frankfurt ise matematiksel olarak üst tura çıkma şansını kaybetmiş oldu.