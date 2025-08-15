Karabük’te 1619 Uzman Erbaş Mezun Oldu

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Türkiye, terörle mücadelesine yıllardır tam bir kararlılıkla devam ediyor. Bu kararlılık, Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcındaki en önemli etkenlerden biri haline geldi. Ülke, terörü gündeminden tamamen çıkarmaya hazırlanırken, güvenliği sağlamak amacıyla gerekli kadrolar yetiştiriliyor.

MEZUNİYET TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Bu bağlamda Karabük’te 37. dönem temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş, göreve hazır hale geldi. Safranbolu ilçesinde bulunan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, “26 haftalık eğitimlerini tamamlayarak jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında şan ve şerefle görev almaya hazır olan, devlete, millete, vatana ve bayrağa sadakatle bağlı 1619 kahraman evladı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyorum.” dedi.

KAHRAMAN JANDARMALARIN GÖREVİ

Yavuz, bugün herkesin sadece mezuniyet törenine değil, “devletin vakarını, milletin emanetini omuzlayacak vatan evlatlarının yola revan oluşuna” şahitlik ettiğini ifade etti. “Kahraman Jandarma ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli evlatları, bugünden itibaren şerefle taşıdığınız üniformanıza zerrece leke sürmeyecek, görevinizi şan ve şerefle ifa edecek, en ufak bir hataya dahi düşmeyeceksiniz.” diyen Yavuz, görev sırasında hem fiziksel gücü hem de bilgi, cesaret ve ahlaki değerleri ön planda tutmaları gerektiğini vurguladı.

ÜLKE GENELİNDE ÖZVERİ DOLU GÖREV

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de 1521 jandarma uzman erbaş ve 98 sahil güvenlik uzman erbaşının komando temel kursunu başarıyla tamamladığını belirtti. Uzman erbaşların, Türkiye’nin her köşesinde omuz omuza, büyük özveri ve heyecanla ülkenin huzur, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla canlarını pahasına görev yapacaklarına inandığını vurguladı. “Genç arkadaşlarımızın burada kazandıkları bilgi, beceri ve bedeni kapasite sayesinde gelecekte cesaret ve fedakarlıkla yüce Türk milletine, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tam bir sadakatle görev yapacaklarına inancım tam.” ifadelerini kullandı.

NEFES KESEN GÖSTERİLER

Törenin ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi bir gösteri sundu. Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı’nın dua ettiği program, geçiş töreniyle sona erdi ve askerler aileleriyle buluştu.