Karabük’te Araç Menfeze Çarptı. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

KARABÜK’TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa D. tarafından kullanılan hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolunun Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Araç, refüjde bulunan beton menfeze çarparak durdu. Kazada sürücü Mustafa D. ile birlikte araçta bulunan Muzaffer D. ve Şefika D. yaralandı.

YARALILAR ACİL SERVİSE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Şefika D., Karabük’teki özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluların belirlenmesi için gerekli incelemeler devam ediyor. Yetkililer, trafik kazalarını önlemek için sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.