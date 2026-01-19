Karabük’te Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

karabuk-te-kapali-koy-yollari-ulasima-acildi

Karabük’te yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde, il genelinde kapanan 144 köy yolundan 123’ü yeniden ulaşıma açıldı.

KÖY YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eflani ilçesinde toplam 54 köy yolundan 42’si, Eskipazar’da 20 köy yolundan 19’u, Ovacık’ta 28 köy yolundan 22’si, Safranbolu’da 25 köy yolundan 24’ü ve Yenice’de 17 köy yolundan 16’sı ulaşıma kavuştu. İl genelinde halen 21 köy yolunda çalışma sürüyor.

EKİPLER YOĞUN MESAI HARCAYOR

Olumsuz hava şartları ve kar yağışına rağmen, sahada görevli ekipler vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Karla mücadele çalışmalarında toplam 32 iş makinesinin aktif olarak rol aldığı bildirildi.

