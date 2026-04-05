Karabük’te Mesihlik İddiası Olayı: Evin Çatısına Yazılar Yazıldı

karabuk-te-mesihlik-iddiasi-olayi-evin-catisina-yazilar-yazildi

Karabük’te Bayır Mahalle Bağlar Sokak’ta 61 yaşındaki M.D. isimli bireyin yaşadığı evin çatısına ve çevresine “Peygamber”, “66”, “Mesih”, “İsa” ve “35” gibi çeşitli ifadeler yazıldığı görüldü. Bu durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

YAZILAR YERİNDE SİLİNDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, ev sahibi M.D.’ye yazıların kaldırılması gerektiğini iletti. M.D.’nin tepkisi üzerine, yazılar boya ile silinerek ortadan kaldırıldı.

TEBLİĞ İDDİASI VE KENDİSİNE YAPILAN İTHAMLAR

M.D., kendisine Allah tarafından tebliğ edildiğini öne sürdü. Erzurum’un İspir ilçesinde meydana geldiğini iddia ettiği bir olay sonrası ailesinin takip altında olduğunu belirten M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı şahıslarla bir ilgisi olmadığını ifade etti.

MESİHLİK İDDİASI VE CİHAT AÇIKLAMALARI

Yazılı şikayetlerin olmadığını ve bazı kişilerden tebrik aldığını belirten M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu ve yaptığı “cihat” çağrısının şiddet içeren bir anlam taşımadığını vurguladı. En büyük mücadelenin kalem ve sözle gerçekleştirildiğini belirten M.D., ailesinin küçük yaştan itibaren bir tehdit altında olduğunu düşündüğünü ekledi. M.D., Mesihlik iddiasının 5 ila 8 yıl önce netleştiğini iddia etti ve farklı inançlara sahip insanların “Mesih İsa’yı beklediğini” bunun da kendisi olduğunu savundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

