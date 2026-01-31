Karaburun’da Kıyıda Bulunan Çocuk Cesedi İnceleniyor

Olay, Karaburun ilçesinin Küçükbahçe Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kıyıda hareketsiz bir çocuk gören mahalle sakinleri, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İLK İNCELEME SONUÇLARI

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptığı ilk tespitlerde cesedin 5-6 yaşında bir erkek çocuğuna ait olduğunu belirledi. Bölgeye gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede gerekli çalışmaları tamamladı. Küçük çocuğun cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı.

