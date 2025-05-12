Karaciğer yağlanması artıyor: Obezite etkisi!

KARACİĞER YAĞLANMASININ ARTTIĞI VURGULANDI

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, karaciğer yağlanmasının sebepleri ve riskleri hakkında bilgiler verdi. “Son 30-40 yılda karaciğer yağlanması giderek artıyor” diyen Bilgiç, bu durumun günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti. Şişmanlık yani obezitenin, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının, hareketsiz yaşam tarzının ve alkol tüketiminin artmasının karaciğer yağlanmasının temel nedenleri arasında bulunduğunu belirtti. Obezitedeki artışın karaciğer yağlanması vakalarını da beraberinde getirdiğini ekledi.

YAĞLANMA TİPLERİ AÇIKLANDI

Prof. Dr. Bilgiç, karaciğer yağlanmasının üç ana başlık altında incelendiğini açıkladı. “Birincisi, Non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu tür yağlanma genellikle obezite ve diyabet hastalarında görülüyor. Ancak genetik yatkınlık nedeniyle zayıf bireylerde de ortaya çıkabiliyor. İkincisi alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu, alkolün uzun süreli ve düzenli olarak tüketilmesi sonucu meydana çıkıyor. Üçüncüsü ise metabolik karaciğer yağlanmasıdır ve bu, bazı hastalıklarla birlikte gelişen metabolik sendromun bir parçası” şeklinde konuştu.

Karaciğer yağlanmasının bazı durumlarda belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, bu durumun özellikle yüksek risk taşıyan bireyler için daha tehlikeli olduğunu söyledi. “Hastalar genellikle sağ üst kadranda dolgunluk ve ağrı hissiyle bize başvuruyor. Ancak birçok vakada yapılan kan testleri veya başka nedenlerle çekilen ultrasonografide rastlantısal olarak tespit ediliyor. En riskli gruplar ise diyabet, alkol tüketimi ve obezitenin bir arada görüldüğü bireylerdir” dedi.

KARACİĞER YAĞLANMASI EVRELERİ

Karaciğer yağlanmasının ultrasonografi ile değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, “Ultrasonografide karaciğer yağlanması üç evrede inceleniyor: Steatoz 1 (S1), Steatoz 2 (S2) ve Steatoz 3 (S3). En ileri evre S3 olarak tanımlanıyor. Ayrıca karaciğerin sertliğini ve yağ miktarını ölçmek için Fibroscan adı verilen bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz yardımıyla karaciğer yağlanması kantitatif olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

KARACİĞER YETMEZLİĞİNE DÖNÜŞÜM RİSKİ

Prof. Dr. Bilgiç, son yıllarda karaciğer yağlanmasının karaciğer sirozu ve yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri haline geldiğini belirtti. “25 yıldır hekimlik yapıyorum. Eskiden karaciğer sirozunun en sık sebebi hepatit B ve C’ydi, günümüzde karaciğer yağlanması bu hastalıkların yerini alıyor. Bu da gösteriyor ki, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi karaciğer sağlığını korumada kritik rol oynuyor” dedi.