Karadağ, Avrupa Birliği vize politikasına tam uyum sağlayarak önemli bir kriteri yerine getirdi. AB katılım müzakerelerinin 24’üncü faslının kapatılması için bu adım atıldı. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize rejimi yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşları için yeni düzenleme getirildi. Bu ülkelerin vatandaşları, 1 Kasım 2026’dan itibaren Karadağ’a giriş için vize almak zorunda kalacak. Ekim ayı sonuna kadar mevcut vizesiz seyahat hakkı devam edecek.

VİZE ZORUNLULUĞU 1 KASIM 2026'DA BAŞLIYOR

Karadağ hükümetinin yönetmeliğine göre beş ülke vatandaşı için vize şartı getirildi. Türk vatandaşları da bu kapsama dahil edildi. Yeni uygulama öncesinde Ekim ayı sonuna kadar eski rejim geçerli olacak. Karadağ, bu düzenlemeyle AB uyum sürecinde ilerlemeyi hedefliyor.

GEÇEN YIL ASKIYA ALINAN UYGULAMA SÜREYLE SINIRLANDI

Karadağ, 27 Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati geçici olarak durdurmuştu. Başkent Podgoritsa’daki olaylar ve protestolar bu kararın gerekçesiydi. 23 Aralık 2025’te askıya alma kararı kaldırıldı. Ancak vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Karadağ, 2028 yılında AB’nin 28’inci üyesi olmayı planlıyor.