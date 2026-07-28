Karadağ’dan Türk Vatandaşlarına 1 Kasım’da Vize Şartı

Dünya
Tarihi bir yapının önünde bekleyen kalabalık bir grup insan
Karadağ, vize politikasını AB ile uyumlu hale getirerek katılım müzakerelerinde önemli bir adım attı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Karadağ, Avrupa Birliği vize politikasına tam uyum sağlayarak önemli bir kriteri yerine getirdi. AB katılım müzakerelerinin 24’üncü faslının kapatılması için bu adım atıldı. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize rejimi yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşları için yeni düzenleme getirildi. Bu ülkelerin vatandaşları, 1 Kasım 2026’dan itibaren Karadağ’a giriş için vize almak zorunda kalacak. Ekim ayı sonuna kadar mevcut vizesiz seyahat hakkı devam edecek.

VİZE ZORUNLULUĞU 1 KASIM 2026'DA BAŞLIYOR

Karadağ hükümetinin yönetmeliğine göre beş ülke vatandaşı için vize şartı getirildi. Türk vatandaşları da bu kapsama dahil edildi. Yeni uygulama öncesinde Ekim ayı sonuna kadar eski rejim geçerli olacak. Karadağ, bu düzenlemeyle AB uyum sürecinde ilerlemeyi hedefliyor.

GEÇEN YIL ASKIYA ALINAN UYGULAMA SÜREYLE SINIRLANDI

Karadağ, 27 Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati geçici olarak durdurmuştu. Başkent Podgoritsa’daki olaylar ve protestolar bu kararın gerekçesiydi. 23 Aralık 2025’te askıya alma kararı kaldırıldı. Ancak vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Karadağ, 2028 yılında AB’nin 28’inci üyesi olmayı planlıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Manşet

Yargıtay, Bakma Sözüne Uymayan Torunun Tapusunu İptal Etti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı davranan torun nedeniyle açılan davada dedeyi haklı bularak emsal nitelikte bir karara imza attı ve tapu iptali talebini kabul etti. Yaşlı dede, eşini kaybettikten sonra torununa arsa vermişti.
Manşet

Eşini Kızının Gözü Önünde Katletti

40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 25 Temmuz gecesi yaşandı.
Manşet

Japonya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.