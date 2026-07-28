Karadağ’a Vizesiz Seyahat Sona Eriyor

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Bir elin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu tutarak deniz manzarasına bakması
Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz giriş hakkını 1 Kasım 2026'dan itibaren sona erdirecek.
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Karadağ yönetimi, Türk vatandaşlarına tanınan vizesiz giriş hakkını 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla resmen sona erdiriyor, bu karar Çin, Rusya, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsayan geniş bir düzenlemenin parçası olarak hayata geçiyor. Karadağ hükümetinin bu adımı, Avrupa Birliği üyelik müzakereleri ve AB müktesebatına uyum sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Alınan yeni karardan sadece Türk vatandaşları etkilenmeyecek, düzenleme kapsamında Çin, Rusya, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşları için de vizesiz giriş dönemi aynı tarihte sona erecek.

VİZE POLİTİKASI AB STANDARTLARINA UYUM SAĞLIYOR

Karadağ, AB dışı üçüncü ülkelere uyguladığı vize serbestilerini kademeli olarak sonlandırıyor. Hükümet, bu yeni vize politikasını AB müktesebatına uyum adımlarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Ülke, birlik standartlarına uyum sağlamayı hedefliyor.

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