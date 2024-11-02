Karadeniz’de Doğal Afetler Artıyor: İklim Değişikliği Etkisi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL SORUN OLARAK MASADA

İklim değişikliği, dünya çapında bir sorun olarak gündemde. Türkiye de bu sorunun etkileriyle karşı karşıya kalıyor. Doğu Karadeniz’in sahil kesimlerinde son aylarda etkili olan sağanak yağışlar, küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki ani değişimlerin sonucunda meydana geldi. Bu durum, bölgedeki sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetlerin artmasına yol açtı. İklim krizi etkisiyle, Karadeniz’de su yüzey sıcaklığının 29 dereceye kadar yükselmesi, deniz ekosisteminin yanı sıra su buharlaşmasını artırarak ani ve yoğun yağışları da beraberinde getirdi. Uzmanlar, doğal alanların korunmasının zorunlu olduğunu belirtirken, bölgede son 14 yılda iklim değişikliği nedeniyle atmosferik afetlerde 2,5 kat artış yaşandığını belirtiyor.

DENİZ VE KARA EKOSİSTEMLERİ DÖNÜŞÜME UĞRUYOR

KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, ekosistemlerde görülen ‘fragmantasyon’ olayının arttığını ve dünya genelinde deniz ile kara ekosistemlerinin büyük değişim geçirdiğini ifade ediyor. Kurdoğlu, “Dünyanın başı belada. Dünya, bir ekosistem. Doğa ne kadar küçük parçalara ayrılıyorsa, korunması da o kadar zorlaşıyor. Genel olarak denizel ekosistemlerin yüzde 70’i, karasal ekosistemlerin yüzde 65’i dönüşüme ve bozulmaya başlamış durumda. Bu durum, burada yaşayan canlıların varlıklarını da tehlikeye atıyor. Omurgalılardaki ve yaban hayvanlarındaki popülasyonlarda son 50 yılda ciddi azalmalar görülüyor. Deniz canlıları için bu oran daha yüksek, yüzde 80’lerin üzerinde” diyor.

ATMOSFERİK FELAKETLERDE ARTIŞ VAR

Atmosferik felaketlerin giderek arttığını belirten Kurdoğlu, “Denizlerin sıcaklığı yükseldi. Karadeniz, neredeyse bu yıl Akdeniz sıcaklığına ulaştı. Bazı günlerde su sıcaklığı 29 dereceyi buldu. Bu buharlaşma, Karadeniz’deki dağlara orografik yağışları getiriyor. Yağışların artmasına sebep oluyor. Bazen, bir aylık yağış miktarı birkaç gün içinde düşmeye başlıyor. Atmosferik felaketlerin etkileri, daha fazla ve daha yıkıcı hale geldi. 2010 ile şu anki durumu kıyasladığımızda, atmosferik afetlerin yıkıcı etkisi neredeyse 2,5 kat arttı. Kuraklık, sel, taşkın ve don gibi olaylarda artış gözlemleniyor” ifadelerini kullanıyor.

DOĞAL ALANLARIN KORUNMASI ŞART

Ekosistem sağlığını korumak ve iklim değişikliğiyle mücadelede doğal alanların korunmasının gerekliliğini vurgulayan Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “İklim değişikliği ile mücadelede en önemli şey, doğal çözümlerdir. Bu doğal çözümler, doğal alanların korunması ve geliştirilmesiyle mümkündür. Dünya, korunan alan oranını 2030’da yüzde 30’a çıkarmayı planlıyor. Türkiye’de bu oran ise yüzde 7,5 seviyelerindedir. Felaket eşiğindeyiz ve hatta eşikten de içeri girmiş durumdayız. İklim değişikliği ve meteorolojik afetlerdeki artış bunu gösteriyor. 2010’lardaki toplam meteorolojik afet sayısıyla, şu anki sayıyı karşılaştırdığımızda 2,5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Meteorolojik felaketlerle mühendislik yapılarıyla mücadele etmeye çalışmak, doğaya ek zarar verebiliyor. Ancak mühendislik yapılar, kritik yerler ve çözümler için gerekli olabilir. Büyük problemlerle karşılaşabileceğimiz gerçeğinden yola çıkarak, bu felaketi eşikten içeri sokmamak ve geriye itebilmek için doğal alanlarımızı korumalı ve artırmalıyız” şeklinde konuşuyor.