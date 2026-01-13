Karadeniz’de İki Petrol Tankerine Saldırı Gerçekleşti

karadeniz-de-iki-petrol-tankerine-saldiri-gerceklesti

Karadeniz’de Rusya’nın Novorossiysk limanındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na ait terminal açıklarında, iki petrol tankerine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırının, enerji arzının kritik bir dönemde yaşandığı sırada meydana geldiği bildirilirken, olayın arkasındaki güç henüz tespit edilemedi. Delta Harmony isimli tankerin Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletildiği ve Kazakistan’daki Tengiz sahasından petrol yüklemesi planlandığı ifade edildi. Diğer bir gemi olan Matilda tankeri ise Thenamaris şirketine ait olup, Karachaganak sahasından petrol alması öngörülmekte.

THENAMARIS: YARALANAN YOK

Thenamaris tarafından yapılan açıklamada, Matilda tankeri CPC terminalinden yaklaşık 30 mil açıkta, balast durumunda iken iki insansız hava aracı tarafından hedef alındığı doğrulandı. Açıklamada, “İlk belirlemelere göre mürettebatta yaralanma yok. Güvertede sınırlı ve onarılabilir hasar meydana geldi. Gemi deniz elverişli durumda ve bölgeden ayrılıyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, deniz güvenliği kaynakları saldırı sonrasında gemide kısa süreli bir yangın çıktığını, ancak alevlerin hızla kontrol altına alındığını bildirdi. Olayla ilgili olarak CPC yetkililerinin herhangi bir açıklama yapmadığına dikkat çekildi.

ENERJİ ARZI AÇISINDAN KRİTİK BÖLGE

Saldırının yaşandığı bölge, petrol ihracatı açısından stratejik bir noktada konumlanıyor. Kazakistan’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80’inin gerçekleştirildiği CPC hattı, Novorossiysk yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka terminaline kadar uzanmakta. Daha önce, Kasım ayında bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda terminaldeki şamandıralardan biri zarar görmüş ve bu durum petrol sevkiyatında aksamalara yol açmıştı. Ayrıca, Karadeniz terminalindeki kısıtlamalar dolayısıyla Kazakistan’ın petrol ve gaz kondensatı üretiminin ocak ayının ilk günlerinde önemli ölçüde gerilediği kaydedildi. Son saldırı, Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde Karadeniz’deki ticari denizcilik ve küresel enerji koridorlarının artan risk olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

