Karadeniz İçin 6,6 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı

karadeniz-icin-6-6-buyuklugunde-deprem-uyarisi

Yer bilimci Osman Bektaş’tan Uyarılar

Trabzon açıklarında gerçekleşen depremin ardından, yer bilimci Osman Bektaş, Karadeniz’in aktif bir deprem kaynağı olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu. Bektaş, AFAD verilerine dayanarak, Karadeniz sahil kesiminin 6,6 büyüklüğünde bir depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Dün gece saat 23.15’te Trabzon açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Yaklaşık 28 kilometre derinlikte oluşan bu hareket, kısa sürede tedirginlik yarattı; ancak valilikten yapılan açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

Deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bektaş, bölgede meydana gelen sarsıntının deprem üretme potansiyeline dikkat çekti. Sarsıntının derinliğinin az olması nedeniyle sarsıntı ve fiziksel kırılma sesinin daha belirgin hale geldiğini dile getiren Bektaş, şunları söyledi: “Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sistemi’nde, doğu-batı doğrultulu bir segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır.” Ayrıca, Bektaş, Karadeniz sahil şeridinin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerken kumsal alanlardaki riskin daha da artabileceğini vurguladı: “AFAD’a göre Karadeniz sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.”

Bölgedeki depremin küçük olmasına rağmen önemli bir uyarı niteliği taşıdığını ifade eden Bektaş, bu sarsıntının Karadeniz Fayı’nın aktif olduğunu gösterdiğini belirtti. Bektaş, Trabzon ve Rize için şu mesajları paylaştı: “Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: 1- Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 2- ‘Güvenli şehir’ yanılgısı bitti. 3- Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati!” Bektaş, aletsel dönemde kaydedilen depremlerin genellikle küçük ve orta büyüklükte olduğunu, fakat tarihsel depremlerle ilgili yeterli bilginin olmadığını da hatırlattı.

“Trabzon’da deprem olmaz” anlayışının sona erdiğini dile getiren Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e çağrıda bulunarak şunları ifade etti: “Deprem mikro-bölgeleme çalışmaları hızlanmalı. Kentsel dönüşüm kâğıt üzerinde kalmamalı. Yönetmelik gereği Deprem Dirençli Trabzon için hemen şimdi. Neden? Trabzon’da ‘deprem olmaz’ devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti!” Açıklamalarının sonunda özellikle Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü bölgelerine dikkat çeken Bektaş, bu alanların zemin açısından hassas olduğunu belirterek şunları ekledi: “Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil–heyelan–dolgu kesimleri Trabzon’un en prestijli ama zemin açısından en ‘hareketli’ bölgeleridir. Karadeniz Fayı’ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trabzon’daki Depremin Ardından Bilimsel Uyarılar Geldi

Trabzon açıklarındaki deprem sonrası yer bilimci Osman Bektaş, Karadeniz Fayı'nın aktif olduğunu belirterek bölgenin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.
Gündem

Tether Altın Rezervleriyle Altın Pazarında Büyüyor

Tether'ın CEO'su Paolo Ardoino, şirketin İsviçre'de Soğuk Savaş döneminde yapılmış bir nükleer sığınakta 140 ton altın bulduğunu açıkladı.
Gündem

Tatil Sepeti Yüzde 100 Hissesi İçin Satıldı

Köklü turizm markası Tatil Sepeti, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e 70 milyon euroya satılarak yeni bir aşamaya girdi.
Gündem

Gümüşte 300 Dolar Potansiyeli Masada

Küresel belirsizlikler ve ABD ekonomik riskleri, yatırımcıların gümüşe yönelmesine neden oldu. Analistler, gümüş fiyatlarının üç ay içinde 150 dolara, olağanüstü senaryoda 300 dolara yükselebileceğini öne sürüyor.
Gündem

ABD’de Kara Kışın Şiddeti Kuzey Kutbu Manzaraları Oluşturdu

Hudson Nehri'nin donması New York'u beyaz bir örtüyle kaplarken, 37 eyalette acil durum ilan edildi. Soğuk hava koşulları nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.