Karadeniz İçin 6,6 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı

Yer bilimci Osman Bektaş’tan Uyarılar

Trabzon açıklarında gerçekleşen depremin ardından, yer bilimci Osman Bektaş, Karadeniz’in aktif bir deprem kaynağı olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu. Bektaş, AFAD verilerine dayanarak, Karadeniz sahil kesiminin 6,6 büyüklüğünde bir depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Dün gece saat 23.15’te Trabzon açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Yaklaşık 28 kilometre derinlikte oluşan bu hareket, kısa sürede tedirginlik yarattı; ancak valilikten yapılan açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

Deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bektaş, bölgede meydana gelen sarsıntının deprem üretme potansiyeline dikkat çekti. Sarsıntının derinliğinin az olması nedeniyle sarsıntı ve fiziksel kırılma sesinin daha belirgin hale geldiğini dile getiren Bektaş, şunları söyledi: “Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sistemi’nde, doğu-batı doğrultulu bir segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır.” Ayrıca, Bektaş, Karadeniz sahil şeridinin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerken kumsal alanlardaki riskin daha da artabileceğini vurguladı: “AFAD’a göre Karadeniz sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.”

Bölgedeki depremin küçük olmasına rağmen önemli bir uyarı niteliği taşıdığını ifade eden Bektaş, bu sarsıntının Karadeniz Fayı’nın aktif olduğunu gösterdiğini belirtti. Bektaş, Trabzon ve Rize için şu mesajları paylaştı: “Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: 1- Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 2- ‘Güvenli şehir’ yanılgısı bitti. 3- Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati!” Bektaş, aletsel dönemde kaydedilen depremlerin genellikle küçük ve orta büyüklükte olduğunu, fakat tarihsel depremlerle ilgili yeterli bilginin olmadığını da hatırlattı.

“Trabzon’da deprem olmaz” anlayışının sona erdiğini dile getiren Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e çağrıda bulunarak şunları ifade etti: “Deprem mikro-bölgeleme çalışmaları hızlanmalı. Kentsel dönüşüm kâğıt üzerinde kalmamalı. Yönetmelik gereği Deprem Dirençli Trabzon için hemen şimdi. Neden? Trabzon’da ‘deprem olmaz’ devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti!” Açıklamalarının sonunda özellikle Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü bölgelerine dikkat çeken Bektaş, bu alanların zemin açısından hassas olduğunu belirterek şunları ekledi: “Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil–heyelan–dolgu kesimleri Trabzon’un en prestijli ama zemin açısından en ‘hareketli’ bölgeleridir. Karadeniz Fayı’ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir.”