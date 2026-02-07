Karagümrük Teknik Direktörü Stanojevic’ten Önemli Galibiyet Açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Antalyaspor’u 1-0’lık skorla yenerek 8 maçlık galibiyet özlemine son veren Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’te, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, maç sonrası basın mensuplarına yorumlarda bulundu.

GALİBİYETİ ÖNEMLİ BULDU

Stanojevic, elde edilen galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Üzerimizdeki takımları yakalamak için önemli bir şanstı. Mutlu olmadığım tek şey son 10 dakikaydı. Maçı kontrol ettik. Rakibe şans tanımadık.” şeklinde değerlendirdi.