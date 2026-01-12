Karaköy’de Denizde Bulunan Cabbar Paşahan’ın Ölümü İle İlgili İnceleme Başlatıldı

İstanbul’un Karaköy bölgesinde denizde hareketsiz halde bulunan 39 yaşındaki Cabbar Paşahan’ın yaşamına son verdiği kaydedildi. Olay, 10 Ocak günü saat 23.30 civarında gerçekleşti. Vatandaşların denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etmesi üzerine, durumu polise aktarmasıyla başladı. İhbar üzerine hızla bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi.

KİŞİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Ekipler, sudan alınan Cabbar Paşahan’ın kimliğini tespit etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Paşahan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna otopsi işlemleri için kaldırıldı. İlk gözlemlerde, Paşahan’ın derbi karşılaşması sonrası alkollü olduğu ve ayağındaki platin nedeniyle dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

AİLE OLAYIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Paşahan’ın ağabeyi Harun Paşahan, kardeşinin maç izledikten sonra eve geçeceğini belirttiğini ifade ederek olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğiyle ilgili belirsizliğini vurguladı. Aile, durumu netleştirmek adına görgü tanıklarının bilgi vermesini talep ediyor. Ablası Seher Paşahan da kardeşinin intihar niyeti taşımadığını dile getirerek olayın aydınlatılmasını istediklerini belirtti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Cabbar Paşahan’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Sultangazi Esentepe Mahallesi’ndeki Yavuz Selim Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.