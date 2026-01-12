Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Ciddileşiyor: Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü Oyuncudan Endişe Veren Sağlık Gelişmesi
Bir süre karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’dan hayranlarını endişelendiren yeni bir haber geldi. Oyuncunun sağlık durumunun kritik bir aşamaya geçtiği ve yeniden hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi.
CİDDİ DURUMU ENDİŞELERİ ARTIRIYOR
Tedavi süreci devam eden 50 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde doktorların, acilen karaciğer naklinin gerektiği belirtildi.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilen Özkan’ın, hastanede tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Hayranları, oyuncunun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umutla bekliyor.