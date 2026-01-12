Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Ciddileşiyor: Hastaneye Kaldırıldı

ufuk-ozkan-in-saglik-durumu-ciddilesiyor-hastaneye-kaldirildi

Ünlü Oyuncudan Endişe Veren Sağlık Gelişmesi

Bir süre karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’dan hayranlarını endişelendiren yeni bir haber geldi. Oyuncunun sağlık durumunun kritik bir aşamaya geçtiği ve yeniden hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi.

CİDDİ DURUMU ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Tedavi süreci devam eden 50 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde doktorların, acilen karaciğer naklinin gerektiği belirtildi.

BOŞ YER BIRAK

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilen Özkan’ın, hastanede tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Hayranları, oyuncunun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umutla bekliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti. Dede'nin eşi, bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.