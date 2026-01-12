Toyota Yaris Cross Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor

Türkiye otomobil pazarında son dönemdeki fiyat artışları, kullanıcıları daha kompakt ve ekonomik modellere yönlendirmeye devam ediyor. Markalar ise rekabeti sürdürmek amacıyla önemli adımlar atıyor. Bu bağlamda ön plana çıkan markalardan biri olan Toyota, 2026 Ocak itibarıyla güncel fiyat listesini paylaşıp, Yaris Cross modelini yeniden gündeme taşıyor. B SUV segmentinde yer alan ve hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Yaris Cross, yeni fiyatlarıyla sedan sınıfındaki birçok modeli yakalamış durumda.

Toyota Yaris Cross, markanın şehir içi kullanıma odaklanan crossover anlayışını yansıtıyor. Yerden yüksek yapısı, kompakt boyutları ve modern tasarımı sayesinde hem şehir trafiğinde hem de uzun yolculuklarda pratik bir deneyim sağlıyor. Keskin hatlara sahip ön tasarımı, yüksek oturma pozisyonu ve dengeli gövde oranları, araca güçlü bir duruş kazandırıyor. Yaris Cross, bu özellikleriyle klasik hatchback modellerden ayrışarak SUV hissini daha erişilebilir bir seviyeye taşıyor.

Motor ve mekanik özellikler açısından Yaris Cross’un en büyük avantajı hibrit altyapısı olabiliyor. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalıştığı sistem toplamda 130 beygir güç üretiyor. Toyota’nın uzun yıllardır geliştirdiği hibrit teknolojisi, performans ve verimlilik alanında belirgin bir etki yaratıyor. e-CVT şanzıman sayesinde güç aktarımının sarsıntısız şekilde gerçekleşmesi, özellikle dur-kalk trafikte elektrik motorunun devreye girmesiyle sürüş konforunu artırıyor.

