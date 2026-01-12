Türkiye’de Görülen Mutasyonlu Süper Grip Tehlikesi Artıyor

İNGİLTERE VE ALMANYA’DA GÖRÜLEN “SÜPER GRİP” TÜRKİYE’DE DE ORTAYA ÇIKTI

Avrupa’da özellikle İngiltere ve Almanya’da hızla yayılan mutasyonlu grip türü, Türkiye’de de tespit edildi. Uzmanlar, bu yeni varyantın “H3N2 alt kolu K” olarak adlandırıldığını ve diğer grip türlerine göre çok daha hızlı yayıldığını aktarıyor.

ÇOCUKLARDA ŞİKAYETLER DAHA CİDDİ

Konuya dair açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, bu virüsün belirtilerinin genel olarak klasik grip semptomlarına benzediğini ancak çocuklarda daha ağır seyrettiğini ifade etti. Sert, özellikle yüksek ateşin uzun sürmesi, halsizlik ve solunum yolu şikayetlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizerek aileleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.