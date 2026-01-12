Türkiye’de Görülen Mutasyonlu Süper Grip Tehlikesi Artıyor

turkiye-de-gorulen-mutasyonlu-super-grip-tehlikesi-artiyor

İNGİLTERE VE ALMANYA’DA GÖRÜLEN “SÜPER GRİP” TÜRKİYE’DE DE ORTAYA ÇIKTI

Avrupa’da özellikle İngiltere ve Almanya’da hızla yayılan mutasyonlu grip türü, Türkiye’de de tespit edildi. Uzmanlar, bu yeni varyantın “H3N2 alt kolu K” olarak adlandırıldığını ve diğer grip türlerine göre çok daha hızlı yayıldığını aktarıyor.

ÇOCUKLARDA ŞİKAYETLER DAHA CİDDİ

Konuya dair açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, bu virüsün belirtilerinin genel olarak klasik grip semptomlarına benzediğini ancak çocuklarda daha ağır seyrettiğini ifade etti. Sert, özellikle yüksek ateşin uzun sürmesi, halsizlik ve solunum yolu şikayetlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizerek aileleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti. Dede'nin eşi, bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.