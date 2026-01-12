Karaköy’de Hareketsiz Bulunan Cabbar Paşahan Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA DENİZDE HAREKETSİZ BULUNAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Karaköy ilçesinde denizde hareketsiz bir şekilde bulunan 39 yaşındaki Cabbar Paşahan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, 10 Ocak tarihinde saat 23.30 civarında gerçekleşti. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğuna tanık olan vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine deniz polisleri yönlendirildi.

DENİZ POLİSİ DERHAL MÜDAHALE ETTİ

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişi, deniz polislerine ait olan tekneye alınarak incelendi. Yapılan kimlik doğrulamasında hareketsiz bulunan kişinin Cabbar Paşahan olduğu tespit edildi. Sağlık uzmanlarının gerçekleştirdiği muayenede, Paşahan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası yapılan detaylı incelemeler sonrasında cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk analizlerde Paşahan’ın derbi maçı sonrasında alkollü olduğu ve ayağındaki platin nedeniyle dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

AİLE OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Paşahan’ın ağabeyi Harun Paşahan, kardeşinin maç izledikten sonra eve döneceğini ifade ettiğini belirterek olayın detaylarının belirsizliğini dile getirdi. Aile, durumu aydınlatmak için gözlem yapanların bilgi sunmasını talep etti. Ablası Seher Paşahan ise kardeşinin intihar eğiliminde biri olmadığını vurguladı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan Cabbar Paşahan’ın cenazesi, Sultangazi Esentepe Mahallesi’ndeki Yavuz Selim Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda defnedildi.