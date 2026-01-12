Yetersiz Beslenme Vakası 95 Bine Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1,1 MİLYON KİŞİ ACİL YARDIM BEKLİYOR

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze Şeridi’ndeki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulunduğunu belirterek, “Sert hava koşullarının insani yardım çalışmalarında büyük barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilerlemeleri tehlikeye attığını ifade ediyorlar.” şeklinde konuştu. Geçen hafta 28 bin aileye 1600 çadır ve 27 bin battaniye dağıtıldığını aktaran Dujarric, “Ancak şiddetli yağmurlar mevcut barınakların çoğuna zarar vermeye ve yıkmaya devam ettiğinden dolayı 1,1 milyon kişinin hâlâ acil yardıma ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

YETERSİZ BESLENME VAKA SAYISI ARTIYOR

Dujarric, yetersiz beslenme ile ilgili çalışmalar yürüten BM insani yardım ortaklarının geçen ay 76 binden fazla çocuğu taradığı bilgisini paylaşarak, bu taramalarda 820’den fazla şiddetli akut yetersiz beslenme vakası dahil yaklaşık 4 bin 900 akut yetersiz beslenme vakası tespit ettiklerini vurguladı. “Bu durum, 2025’te tespit edilen toplam akut yetersiz beslenme vaka sayısını yaklaşık 95 bine çıkarıyor.” diye belirtti.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gazze’de çocuklar için eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dujarric, geçen hafta yaklaşık 35 bin öğrenci için 18 ek geçici öğrenim alanı oluşturduklarını aktararak, böylelikle Gazze’de toplam 440 geçici öğrenim alanının yaklaşık 268 bin çocuğa hizmet verdiğini dile getirdi. Dujarric, “Ortaklarımız, İsrail yetkililerinin ateşkesin ilk aşamasında eğitimin kritik bir faaliyet olmadığı gerekçesiyle eğitim malzemelerinin girişini engellemeye devam ettiğini bildiriyor ancak biz bunun kritik bir faaliyet olduğuna inanıyoruz.” dedi.