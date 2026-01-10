Karaman’da Jandarma Denetimlerinde Kaçak Sigara ve Fosil Ele Geçirildi

karaman-da-jandarma-denetimlerinde-kacak-sigara-ve-fosil-ele-gecirildi

Edinilen bilgiler ışığında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönergeleri doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanındaki genel denetimler sürdürülüyor. 2-10 Ocak tarihleri arasında JASAT ve diğer asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 18 bin 629 kişinin sorgulandığı, bunlardan 59’unun çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan 59 kişi arasından 12’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EŞYALARA EL KONULDU

Denetimler neticesinde yapılan aramalarda 22.7 gram yaş skunk bitkisi, 10 tarihi obje, 2 dedektör, 420 fosil parçası, 17 kilogram tütün, 119 paket bandrolsüz sigara ile 560 dolu makaron ve 100 bin 800 boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, 2 manuel makaron doldurma makinesi de bulundu.

DENETİMLER SÜRECEK

Jandarma, halkın huzur ve güvenini sağlama amacıyla gerçekleştirdiği bu denetimlerin kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.

