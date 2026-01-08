Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

FIRTINA YOLDAKİ ARAÇLARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Edinilen bilgilere göre, Karaman-Konya karayolu üzerinde meydana gelen fırtına, yolda sefer halindeki araçların seyrini zorlaştırdı. Konya yönünden Karaman istikametine ilerleyen bir kamyonet, fırtınanın etkisiyle devrilirken, arkasındaki boş römork karşı şeride savruldu.

YOLDA KAZA MEYDANA GELDİ

Savrulan römorka, o sırada karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. Yaşanan bu anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay sonucunda fırtına nedeniyle meydana gelen kazada bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BÖLGEYE TEDBİR AMACIYLA EKİP GÖNDERİLDİ

Karaman-Konya karayolu ile Kazım Karabekir ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrasında, bölgedeki durumu kontrol altına almak amacıyla AFAD, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

