Karasu Nehri’nde Su Samuru Görüntülendi

Muş’ta etkili olan Sibirya soğukları, Karasu Nehri’nin büyük bir kısmının buzla kaplanmasına yol açtı. Bu durum, nehirde nadir bir su samurunun görünmesine neden oldu ve doğa fotoğrafçılarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Yiyecek arayışı içinde Karasu Nehri üzerinde görüntülenen su samuru, kuş fotoğrafçılığı yapan bir kişi tarafından hem fotoğraf hem de video ile kaydedildi.

SU SAMURUNUN GÖRÜNTÜLENMESİ

O anları belgesel tarzında kayıt altına alan fotoğrafçı, su samurunu doğal yaşamında görüntülemenin oldukça keyifli bir deneyim olduğunu ifade etti. Bu türün Karasu Nehri’nde gözlemlenmesi, bölgedeki ekosistemin sağlıklı ve korunmuş olduğuna da işaret ediyor.