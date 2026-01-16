Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi İle İki Kişi Hayatını Kaybetti

HACI HALİT VE AYŞE ŞENGÜL’DEN KÖYDE HABER ALAMAYAN AİLESİ DURUMU İHBAR ETTİ

Ardıçkaya köyünde yaşayan Hacı Halit Şengül (65) ile eşi Ayşe Şengül’den (60) haber alamayan akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın gerçekleştirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ, ÇİFTİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Hacı Halit ve Ayşe Şengül çiftinin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

CENAZELERİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Yaşamını yitiren çifte ait cenazeler, gerekli otopsi işlemleri için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.