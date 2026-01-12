Kardeşlerin Yaralandığı Silahlı Olay Güvenlik Kamerasında

kardeslerin-yaralandigi-silahli-olay-guvenlik-kamerasinda

Olayın Gerçekleştiği Yer Çarşıbaşı Mahallesi

Edinilen verilere göre, olay Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde bulunan Perakende Sebze Hali’nde gerçekleşti. H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında belirsiz bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda H.D., üzerindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı.

DÜŞMAN YANINA KAPANAN KARDEŞLER

İş yerinde bulunan S.K. ve kardeşi S.K., H.D.’nin üzerine kapandı. Açılan ateş sonucu S.K., bacağından yaralanırken, kardeşi S.K. ise kolu ve bacağından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu bildirdi.

OLAY YERİNDE KİMLER SAKINLAŞTIRDI?

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

KAMERA KAYDITTI

Kavga anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti. Dede'nin eşi, bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.