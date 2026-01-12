Kardeşlerin Yaralandığı Silahlı Olay Güvenlik Kamerasında

Olayın Gerçekleştiği Yer Çarşıbaşı Mahallesi

Edinilen verilere göre, olay Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde bulunan Perakende Sebze Hali’nde gerçekleşti. H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında belirsiz bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda H.D., üzerindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı.

DÜŞMAN YANINA KAPANAN KARDEŞLER

İş yerinde bulunan S.K. ve kardeşi S.K., H.D.’nin üzerine kapandı. Açılan ateş sonucu S.K., bacağından yaralanırken, kardeşi S.K. ise kolu ve bacağından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu bildirdi.

OLAY YERİNDE KİMLER SAKINLAŞTIRDI?

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

KAMERA KAYDITTI

Kavga anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.