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“Karganın Sigara Alışı İzleyicileri Güldürdü”

karganin-sigara-alisi-izleyicileri-guldurdu

KARGA VE SİGARA GÖRÜNTÜLERİ GÜLDÜRÜYOR

Tokat’ta bir karganın masadan sigara almasıyla sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, izleyenleri eğlendiriyor. Devlet Hastanesi’nde kaydedildiği belirtilen videoda, bir karga masada bulunan sigara paketinden bir sigara kapıyor.

ZEKASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Karganın sergilediği bu sıra dışı davranış, izleyenler arasında gülümsemelere yol açıyor. Bu ilginç anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaşıyor. Görüntüler, karganın zekasına dikkat çekerken, kullanıcılar tarafından sıkça paylaşılıyor.

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