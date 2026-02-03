Ufuk Özkan Ameliyat Öncesi Duygusal Mesajını Paylaştı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği nakil sürecinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Ameliyat öncesinde yaptığı bu açıklama, izleyenlerine duygusal anlar yaşattı. Özkan, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, “Merhabalar, Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Hastalığının ilk gününden itibaren destek veren meslektaşlarına, izleyicilerine ve dualarıyla yanındakilere içten teşekkürlerini iletti.

AMELİYAT HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Yaklaşık 11 saat sürecek olan karaciğer nakli ameliyatına gireceğini belirten oyuncu, korkusunun olmadığını, hazır, sabırlı ve umutlu olduğunu vurguladı. Sürecin kendisine bir öz kardeş kazandırdığını da ekleyen Özkan, “Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça” dedi. Ayrıca, bu süreçte kendisine destek olan kardeşleri Umut Özkan ve Alper Özkan’a teşekkür etti.

DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜRLER

Uzun süreçte emeği geçen sağlık profesyonellerine de minnettar olduğunu dile getiren Özkan, “Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak’a, Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, tedavi sürecinde yanından ayrılmayan hemşireler, asistan doktorlar ve tüm sağlık emekçileri için de teşekkürlerini iletti.

DUALARIN GÜCÜNE VURGU

Bunun yanı sıra moral kaynağı olan Sibel’i de unutmadığını belirten Özkan, destek veren Sevim Emre Hanımefendi, Elif Hanımefendi ve Orhan Gencebay’a da şükranlarını sundu. En büyük teşekkürünü ise Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletmek istediğini belirten oyuncu, “göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için” kendisine minnettar olduğunu ifade etti. Özkan, “Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu” diyerek duygularını sona erdirdi.