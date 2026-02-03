Karim Benzema Al Hilal İle Anlaşma Sağladı

Karim Benzema, Al Hilal’e transfer oldu. Al Ittihad, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fransız futbolcunun yeni sözleşmede maaş teklifinde bulunmadı ve yalnızca imaj haklarının tam olarak ödenmesini önerdi. Benzema, bu teklifi saygısızlık olarak değerlendirerek maça çıkmak istemedi ve Al Ittihad’dan ayrılmaya karar verdi. Al Hilal, 38 yaşındaki oyuncu ile yaşanan bu gelişmenin ardından transfer için harekete geçerek Benzema ile anlaşma aşamasına geldi.

RONALDO’NUN TEPKİSİ

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr takımıyla şampiyonluk elde edemeyen Cristiano Ronaldo, bu sezon zirvedeki Al Hilal’in 3 puan gerisinde kaldı. Benzema’nın transferinin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo, “Oynamayacağım” diyerek maça çıkmama kararı aldı. Bu durum, Benzema’nın Al Ittihad’dan Al Hilal’e transferinin gecikmesine neden oldu; ancak lig yönetimi sonrasında Benzema’nın transferine onay verdi.

2027’YE KADAR SÖZLEŞME

Al Hilal, Fransız futbolcunun transferini resmi olarak açıkladı. Karim Benzema, Al Hilal ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Al Hilal, golcü oyuncunun transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon Al Ittihad formasıyla 21 maçta mücadele eden Karim Benzema, 16 gol kaydetti.

