Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

KARLI HAVA TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Karlı hava, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanıyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 924 mahalle yolu trafiğe kapandı.

BELEDİYE KARLA MÜCADELE İÇİN SEFERBER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için 400 araç ve bin 200 personel ile köy yollarında çalışmalara başladı. Hava koşullarının olumsuz seyretmesi sonucunda Erzincan’da 449, Tunceli’de 298, Kars’ta 214, Ardahan’da 65 ve Iğdır’da 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

KAPALI YOLLAR İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarına hız kazandırdı. Bu süreçte, ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiği gözlemleniyor.