Karnelerde Atatürk Fotoğrafı İddialarına Bakan Tekin Yanıt Verdi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, bu günden itibaren birinci dönem karnelerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı’da gerçekleştirilen karne dağıtım etkinliğine katılım sağladı. Bakan Tekin, TRT Haber’e verdiği demeçte, ‘karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı’ yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakan Tekin, şu açıklamaları yaptı: “Bu yöntem artık yalnızca bizimle sınırlı değil, dünya genelinde eğitim öğretim süreçleri bu şekilde devam ettiriliyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da büyük takdir topluyor. Aynı zamanda ilkokullardaki karne uygulamasını kaldırdık; ortaokul ve liselerde ise karneye ek olarak gelişim raporu da uygulanıyor. Bugün bu konunun çokça tartışılmasının sebebi muhalefet partisi… Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkesin maddi ve manevi emanetlerine saygı gösterme yükümlülüğündeyiz. Dolayısıyla, Atatürk ve onun saygınlığına ilişkin olumsuz bir tutum içinde olabileceğimizi öne süren muhalefeti buradan kınıyorum. Bu, açıkça bir niyet okumasıdır.”

ATATÜRK ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ YAPILMAMALI

“Burada karnemiz ve gelişim raporumuz mevcut. Yeni bir uygulama olarak bu, karnemizdir. Karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken yaptığı bir konuşmayla ilgili bir şey hatırlıyorum. Demişti ki; ‘Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.’ Gerçekten bu konu beni umutlandırmıştı ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hâlâ aynı mantıkla hareket ediyor. Okullarımızı, bizleri ve eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçmelerini rica ediyorum. Biz de Atatürk’e en az onlar kadar saygı duyuyor, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına ve Cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu, kamuoyunda ‘asrın hırsızlığı’ diye bilinen bir durumu saklamak için basit bir siyaset. Bu kadar dar bir düşünce ile yaklaşılmamalı; bunu bir kez daha ifade ediyorum.”

ARA TATİL KALKACAK MI?

Ara tatil hakkında Bakan Tekin, şu şekilde açıklamalarda bulundu: “Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya yanıt olarak, 2023’ten itibaren attığımız her adımda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, veliler ve kamuoyundaki tüm paydaşlarımızla istişarede bulunmaya çabalıyoruz. Aldığımız tüm kararların arka planında oldukça kapsamlı bir alan araştırması ve istişare süreci mevcut. Ara tatillerle ilgili olarak paydaşlarımız arasında fikir birliği bulunmuyor; bazıları bu uygulamaları desteklerken bazıları ise karşı. Biz de bu konuyu analiz ediyoruz. Bakanlık bünyesinde eğitim öğretim dairelerimiz ve izleme, değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar, bu konudaki değerlendirmeleri yapıyor. Ancak, bazı art niyetli kişiler, söylemlerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyor. Sanki sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu, çok art niyetli bir yaklaşım. Biz, eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamdaki artılarını ve eksilerini tartışıyoruz. Diğer paydaşlarla da görüşme yapıyoruz. Ancak henüz verilmiş bir kararımız yok; bu konu gündemimizde bulunuyor.”