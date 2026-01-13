Kars’ta Olumsuz Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

KARS’TA ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANIYOR

Kars genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda toplam 89 köy yolunda ulaşım tamamen durdu. Yerel idare verilerine göre, Merkez’de 5, Arpaçay’da 1, Sarıkamış’ta 27, Selim’de 42 ve Susuz’da 14 köyün Kars ile bağlantısı kesilmiş durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, bu köy yollarını tekrar ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI TRAFİKTE KİLİTLENMEYE NEDEN OLDU

Kar yağışı ve yoğun tipi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi. Kars Valiliği tarafından, kötü hava şartları sebebiyle Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yollarının araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Bu durum, bölgedeki ulaşımın aksamasına sebep oldu.