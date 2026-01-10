Kars’ta Otobüs Kamyona Çarptı: 9 Yaralı Var

KAZA SONUCU 9 YARALI

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Emre Can Aras’ın kullandığı 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bu esnada, Mehmet Zülküf Çağlayan yönetimindeki 23 AEV 640 plakalı otobüs de kargo aracına çarptı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 9 YARALI

Olay yerine gelen ekipler, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralandığı tespit edilen 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ OLAYI ANLATTI

Kamyon şoförü Aras, yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını azalttığını belirtti. Aracın kaydığını ifade eden Aras, “Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu.” dedi.

OTOBÜS YOLCUSU GÖRÜŞLERİNİ BELİRTTİ

Kazanın gerçekleştiği sırada otobüste bulunan Garip Handay, aracın yavaş bir hızla ilerlediğini ve sürücünün bir hatasının olmadığını savundu. Handay, kaza anında uyku halinde olduğunu sözlerine ekledi.