Kars’ta Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 9 Yaralı

kars-ta-yolcu-otobusu-kamyona-carpti-9-yarali

KARS’TA KARGO KAMYONU VE OTOBÜS ÇARPIŞTI

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada, Emre Can Aras’ın kullandığı 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Erzurum kara yolunun Karakurt mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bu sırada, Mehmet Zülküf Çağlayan’ın yönetimindeki 23 AEV 640 plakalı otobüs de kargo aracına çarptı.

9 YARALI VE HIZLA MÜDAHALE

Kazanın ardından, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Kamyon şoförü Aras, yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını azalttığını ifade etti. Araç kaydığı sırada yaşananları şöyle anlattı: “Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu.”

OTOBÜS SEYAHATİNDEN YORUM

Otobüs içinde bulunan Garip Handay ise yolculuk sırasında aracın yavaş gittiğini ve sürücünün herhangi bir hatası olmadığını belirtti. Kazanın anında uyukladığını ifade eden Handay, yaşananlara dair şöyle konuştu: “Birden gürültü oldu.”

