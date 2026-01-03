Kars’ta Yolcu Otobüsü Kar Ve Buzlanma Nedeniyle Devrildi

kars-ta-yolcu-otobusu-kar-ve-buzlanma-nedeniyle-devrildi

KARS’TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Kars’ın Susuz ilçesi ile Ardahan’ı birbirine bağlayan yol güzergahında kar ve buzlanma etkisiyle bir yolcu otobüsü devrilerek kaza yaptı. Kazada 13 kişi yaralanırken, bunlardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza, Susuz-Ardahan kara yolunda meydana geldi.

ZORLU KAAKA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Ardahan istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Olayın ardından çevredeki sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere taşındı.

İFADENİN ARAŞTIRMASI BAŞLATILDI

Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı kaydedildi. Söz konusu kazanın, yol şartlarının zorluğuyla direkt ilişkili olduğu ifade ediliyor.

