Kartalkaya Yangınında 1 Yıl Dolu Gözyaşı

BOLU’DA YANGIN FACİASI, TÜM TÜRKİYE’Yİ SARSTI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan felaket, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir üzüntüye neden oldu. 78 vatandaşın hayatını kaybettiği bu olayda, yakınlarını kaybedenlerin duyduğu acı, tarif edilemez bir derinliğe sahip.

GECE YANGIN ÇIKTI

21 Ocak 2025 tarihinde saat 03:16’da, Bolu’daki Grand Kartal Otel’in restoran kısmındaki “showroom” olarak bilinen alanda, ticari mutfaklarda kullanılan bir pişirme cihazı olan grill plate’in neden olduğu bir yangın meydana geldi. LPG fleksi hortumunun erimesi sonrası gazın alevlenmesiyle başlayan yangın, hızlı bir şekilde kontrolden çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, çeşitli bakanlar ve yetkililer de bölgeye gelerek bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Yangın ihbarının ardından 36 saat süren arama kurtarma ve soğutma çalışmaları, 156 araç ve 428 personel ile gerçekleştirildi.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangınla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 başmüfettiş görevlendirirken, İçişleri Bakanlığı 2 mülkiye başmüfettişi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi oluşturdu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda 6 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 137 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vefat edenler, çeşitli illerden son yolculuklarına uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, siyasi partilerin liderleri ve birçok sivil toplum kuruluşu, yangına ilişkin taziye mesajları yayımladı ve ülke genelinde bir günlük yas ilan edildi.

FACİADAN KAÇIŞ ÇABALARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otelin güvenlik kameraları, yangının çıkış anını, yayılmasını, konukların kurtulma çabalarını ve panik anlarını kaydetti. Yangının başladığı mutfakta, dumanları fark eden çalışanların panik içinde kaçmaları ve alevlerin hızla büyümesi net bir şekilde izlendi. Restoran kısmında ise grill plate cihazının bulunduğu alandan yoğun alev ve dumanın çıktığı görüldü. Bazı tatilcilerin yangın esnasında camlardan sarkarak kaçma çabaları güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇARŞAFLA İNMEYE ÇALIŞTILAR

Otelin ön ve otopark kısmında, konukların camlardan sarkarak zemin katına inmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Bazı kişiler, 5’inci kattaki pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak aşağı inmeye çalışırken, bir kişinin düştüğü anlar da kaydedildi. Duman ve alevlerin yükselmesi, otelden kaçanların düşerek kayması gibi panik anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GENEL MÜDÜR VE AİLESİ ODALARDAN ÇIKTI

Otelin Genel Müdürü Emir Aras ve ailesinin, yangının başlamasından kısa bir süre sonra odalarını terk ettikleri görüntüler de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, Emir Aras’ın ailesiyle birlikte odalarından kaçtığı ve koridorun dumanla kaplandığı anlar yer aldı.

SAAT 03.16’DA BAŞLAYAN YANGINA İLK MÜDAHALE 04.24’TE GELDİ

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporda, yangın müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşım saatinin 04:24 olduğu belirtildi. Yangının 4’üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı ve otel ön cephesindeki merdivenli araçlar ile 50’den fazla vatandaşın tahliye edildiği kaydedildi. Yangın sonrası otelin tüm katlarında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı ve otel binasının kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

YARGILAMALAR SÜRÜYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, otelin yetkilileri, çalışanları ve denetimle ilgili sorumlular gözaltına alındı. Otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras ile diğer yetkililerin tutuklandığı bildirildi. Teknik bilirkişi heyetinin raporunda, restoran bölümündeki LPG gazının etkisiyle büyüyen yangında, dumanların üst katlara yayılması ve otelin yangın güvenliği koşullarını sağlamadığı ifade edildi. Otel sahipleri, yöneticiler ve iş sağlığı uzmanlarının birinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi. Yangının öngörülebilir olduğu ve basit önlemlerle engellenebilir nitelikte olduğu kaydedildi.