Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler Anıldı

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Yanan otelin önündeki alanda, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının sergilenmesinin ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı ve dilek balonları gökyüzüne salındı. Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ve “melek figürleri” otelin ön cephesine lazerle yansıtıldı. Ailelerin gözyaşlarını döktüğü ve birbirlerine sarılarak teselli ettiği bu duygusal anlarda, yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere, tam bir yıl önce bu trajik olayda 78 canın yitirildiğini hatırlattı.

YANGININ SEBEBİ ORGANİZE KÖTÜLÜKLER

Bir yıldan fazla bir zaman zarfında acılarının artarak devam ettiğini dile getiren Gençbay, “Çok basit bir şekilde başlayıp kendi kendine sönümlenebilecek bir yangın, organize kötülüklerle, hatalarla ve kasıtlarla büyük bir faciaya dönüştü.” şeklinde konuştu. Gençbay, “Maalesef bu topluma yakışmayan bir fotoğraftı. Biz bir yıl önce bu durumla yüz yüze geldik ve evlatlarımızı, canlarımızı kaybettik.” diyerek acılarını paylaştı. Yargılama sürecinin ardından, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdikleri kararın toplum vicdanında etki bıraktığını söyleyen Gençbay, cezasızlık algısının topluma zarar verdiğini vurguladı.

ÖLÜMÜ UNUTMAYACAĞIZ

Yangında hayatını kaybedenlerin geri bıraktığı acılı ailelerden biri olan Yiğit Gençbay’ın teyzesi Sibel Özdemir, yaslarını her an sürekleyerek, “365 gün boyunca düşünmediğimiz, dua etmediğimiz, anmadığımız hiçbir an olmadı.” ifadelerini kullandı. Yangından kurtulup kurtaramadığı bile bilinmeyen yeğeni ve hayatını kaybeden arkadaşlarının yanı sıra 34 çocuğun akrabası olduğunu belirten Özdemir, hep birlikte adaletin yerini bulması için çaba göstermeye devam ettiklerini dile getirdi. Oktay Akişli, yangında anne, ağabey ve yeğenini kaybetmiş biri olarak, “Biz 1 yılda sadece nefes aldık ama canlarımızın da hakkının, adaletin peşini bırakmadık.” dedi.

DESTEK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİLER

Yangında kaybedilenlerin anısına ailenin yanında bulunmak için İstanbul’dan gelen Can Kaya, “Acı duyabiliyorsan canlısın ama başkasının acısını duyabiliyorsan insansın.” sözünü hatırlatarak, başkalarının acılarını paylaşmak amacıyla burada bulunduğunu vurguladı.