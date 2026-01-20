Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Acısı Unutulmuyor

BOLU KARTALKAYA’DA KORKUNÇ YANGIN, 78 CAN GİTTİ

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç olay, tüm ülkenin yüreğini dağladı. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu acı durumda yakınlarını yitirenlerin yaşadığı derin acı ise tarif edilemez.

GECE YANGINI KONTROLDEN ÇIKTI

Bolu’da bulunan Grand Kartal Oteli’nin yemek alanında, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.16’da yangın çıkışı yaşandı. “Showrom” (şov alanı) bölgesindeki pişirme cihazından kaynaklanan yangın, LPG fleksinin erimesiyle alevlerin büyümesine sebep oldu. Yangının büyümesinin ardından birçok itfaiye ve sağlık ekibi anında bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile AFAD Başkanı olay yerine gelerek bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Yangına toplamda 156 araç ve 428 personel müdahalede bulunurken, yangın ihbarından 36 saat sonra soğutma ve arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangın ile ilgili olarak çeşitli bakanlıklardan müfettişler ve psikososyal destek ekipleri görevlendirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili 6 savcı atayarak 5 kişilik bilirkişi kurulu oluşturdu. Adli Tıp Kurumu, yangında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 78 olarak belirledi ve 137 kişi de yaralandı. Vefat edenlerin cenazeleri Türkiye’nin çeşitli illerine gönderilerek burada son yolculuklarına uğurlandı. Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi liderler, taziye mesajları yayımlayarak ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.

FACİADAN KAÇIŞ ANLARI KAMERALARDA

Otelin güvenlik kameraları, yangının başlangıcını, yayılma sürecini ve konaklayanların kurtulma çabalarını kaydetti. Mutfak bölümünde çalışanlar dumanları fark ettikten sonra yangın söndürücü kullanmadan panik halinde kaçtığı, restoran kısmında ise pişirme cihazının alevler içinde kaldığı gözlemlendi. Bazı tatilcilerin, yangın esnasında çarşafları birleştirerek camlardan sarkıttığı kaydedildi.

ÇARŞAFLA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otelin otopark alanındaki görüntülerde, müşterilerin camlardan atlayarak kaçınmaya çalıştığı ve bir kişinin düştüğü anlar kaydedildi. Yangının ilk anlarında otelin arka cephesinden dumanların yükselmesi de güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Yangının 2,5 saatlik süresi boyunca, otelin arka cephesinde yaşanan olaylar görüntülendi.

YANGINA İLK MÜDAHALE 04.24’TE

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının ihbar edilme saati 03:30 olup, itfaiyenin olay yerine varış ve müdahale saati 04:24 olarak belirtildi. Yangının 4’üncü kattaki restoran/kafeden kaynaklandığı ifade edilirken, otelin tamamen yanması sebebiyle yangın esnasında tahliye çalışmaları yapıldığı belirtildi.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel yetkilileri, çalışanları ve denetim sorumlularıyla ilgili gözaltılar gerçekleştirdi. Tutuklanan kişiler arasında otel sahibi Halit Ergül ve genel müdür Emir Aras da bulunuyordu. Başsavcılığa sunulan bilirkişi raporuna göre, olayın öngörülebilir olduğu ve yeterli önlemler alınmadığı sonucuna varıldı. Olayın sebebi olarak, otel sahipleri ve yetkililerin ihmallerinin büyük rol oynadığı ifade edildi. Raporda, yangının engellenebilir olduğu ve zahmetsiz önlemlerle önüne geçilebileceği sonucuna varıldı.