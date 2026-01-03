Kartalkaya Yangınından Sonra Kocaeli Otellerine Denetim Başlatıldı

BOLU’DA MEYDANA GELEN YANGINDAN SONRA DENETİMLER BAŞLATILDI

Bolu ilinin Kartalkaya bölgesinde geçen yıl yaşanan ve 76 insanın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını sonrası yapılan denetimler, Türkiye genelinde etkisini gösteriyor. Kocaeli’deki otellerin de incelendiği denetimlerde, Kartepe’de hizmet veren Green Park Otel’in yangın ve afet güvenliği standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı.

GREEN PARK OTEL MÜŞTERİ KABULÜNE ARA VERDİ

Kartepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Green Park Otel’de çeşitli mevzuata aykırı eksiklikler tespit edildi. Bu durum üzerine otel yönetimi, eksikliklerin giderilmesi için belediyeden süre talep etti. Kontroller sırasında otelin geçici olarak konaklamalara kapatıldığı, müşteri alımının durdurulduğu ve tadilat çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Belediye yetkilileri, otel yönetimine eksikliklerin giderilmesi için pazartesi gününe kadar süre verdi ve salı günü yeni bir denetim yapılacağı kaydedildi.

BAŞKAN KOCAMAN: DURUMUMUZ NET, MÜHÜRLEME YOK

Konu ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kamuoyunda dolaşan “mühürleme” iddialarını redetti. Kocaman, “Mühürlenme yok, yerel basına bu konuyla ilgili bir açıklama yaptım. Şu an için mühürleme işlemi mevcut değil. Kontroller yapılmış, bu süre içinde bize başvuru yapılacak. Gerekli evraklar ve tespit edilen eksiklikler giderilmiş mi bunu öğreneceğiz, ardından bir karar vereceğiz.” dedi. Ayrıca, otelin kendi iradesiyle tadilat amacıyla kapalı tutulduğunu ve mevcut durumda konaklama yapılmadığını da belirtti.

“DENETİM RAPORLARI KAMUOYUNA SUNULMALI”

CHP Kartepe İlçe Başkanı Cihan Çakır, otelle ilgili olarak Kartepe Belediyesi’nin tespit ettiği eksikliklerin kamuoyuna açıklanması gerektiğine vurgu yaptı. Çakır, “Kartepe’mizin önemli turizm merkezlerinden Green Park Otel’deki yangın güvenliği ve ruhsat eksiklikleri konusunda gündemi yakından takip ediyoruz. Kartalkaya faciasının etkisi hâlâ yüreğimizde; hiçbir işletmenin benzer riskleri taşımaması gerekiyor. Başkan Kocaman’ın eksikliklerin giderilmemesi durumunda oteli mühürleyeceğini açıklaması doğru bir adımdır. Ancak yaşanan belirsizlikler ve hukuki süreçler kamuoyunda şüpheler oluşturuyor. Otel yönetimi, tadilatların kendi iradeleriyle devam ettiğini ifade etti. Biz, misafirlerin ve çalışanların can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Kartepe Belediyesi’nden talebimiz, denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması ve eksikliklerin neler olduğunun net bir şekilde açıklanmasıdır. Yangın güvenliği gibi kritik bir konuda hiçbir erteleme kabul edilemez.” şeklinde ifadeler kullandı.