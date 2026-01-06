Kartepe’de Ünlü Otelin Ruhsatı İptal Edildi

kartepe-de-unlu-otelin-ruhsati-iptal-edildi

BOLU KARTALKAYA’DAKİ YANGIN SONRASI DENETİMLER ARTTI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasının ardından, ülke genelinde denetimlerde ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda, son olarak Kocaeli’de yapılan denetimlerde, Kartepe Kayak Merkezi’nde hizmet veren tanınmış bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği açıklanmış durumda.

KARTEPE’DE EKSİKLİKLER GÖRÜLDÜ

Kartepe Belediyesi yaptığı açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen denetimlerde bir takım eksikliklerin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu eksikliklerin, yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye iletildiği ve mevzuat çerçevesinde kendilerine süre tanındığı vurgulandı.

RUSAT İPTALİ AÇIKLAMASI

Açıklamada ayrıca, “Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ’nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir.” ifadesine yer verildi. Bu durum, denetimlerin ciddiyetini ve işletmelerin uyum süreçlerinin önemini gözler önüne seriyor.

