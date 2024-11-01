Kasım Ayı Aile Destek Ödemeleri Hakkında Bilgi

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı ödemeleri, belirlenen kriterleri karşılayan ailelere her ay düzenli olarak 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda yatırılmaya devam ediyor. Ancak ödemelerin tam olarak ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi bulunmadığı için bu ayın ödeme tarihleri de merak ediliyor. Geçtiğimiz aylara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın ikinci haftasında gerçekleştirildiği gözlemleniyor. Dolayısıyla, kasım ayı destek ödemelerinin 1-15 Kasım tarihleri arasında hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılması bekleniyor. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar haber kanalımızda duyurulacaktır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Programı ödemelerinizi sorgulamak için bir dizi yöntem kullanabilirsiniz. E-Devlet platformu üzerinden, E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak ödemelerinizle ilgili bilgilere ulaşmanız mümkün. Ayrıca, bulunduğunuz il veya ilçedeki sosyal hizmet merkezlerine başvurarak da bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 hattını arayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz. E-Devlet aracılığıyla sorgulama yapmak isteyen hak sahibi vatandaşların öncelikle kendi şahsi bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra, “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranını kullanarak ödemelerinizin yatıp yatmadığı ve ne zaman hesaplara aktarılacağı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.