Kasımpaşa, Beşiktaş’ı 3-1 Yendi Kasımpaşa, Beşiktaş’ı 3-1 Mağlup Etti

BEŞİKTAŞ’IN KASIMPAŞA’YA MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Bu maçta Kasımpaşa’nın galibiyetini sağlayan goller 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ve 88’inci dakikada Mamadou Fall’dan geldi. Siyah-beyazlıların tek golü ise 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi. Ayrıca Kasımpaşa’da Nuno da Costa, 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 14’e yükseltirken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da konuk etti. Bu karşılaşmanın hakemliğini Zorbay Küçük üstlenirken, yardımcı hakemlik görevlerini Serkan Çimen ve Samet Çavuş yürüttü. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımını şu oyuncularla sahaya sürdü: “Mert Günok – Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile”. Kasımpaşa’da ise teknik direktör Sami Uğurlu şu 11 ile sahada yer aldı: “Andreas Gianniotis – Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Loret Sadiku, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Mortadha Ben Ouanes, Nuno da Costa”.

İLK YARIDA GOL VE POZİSYONLAR

Karşılaşmanın ilk yarısı, düşük tempoda geçti. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken ilk etkili şut 30’uncu dakikada Haris Hajradinovic’ten geldi ancak şutu dışarı gitti. 34’üncü dakikada Kasımpaşa, Beşiktaş’ta Cher Ndour’un top kaybından faydalanarak etkili bir şut daha attı, fakat top yine dışarı gitti. 41’inci dakikada Beşiktaş, Ciro Immobile ile gole yaklaştı ancak kaleci Andreas Gianniotis güzel bir kurtarış yaptı. İlk yarının sonlarında, Arthur Masuaku’nun ortasında Ernest Muçi, meşin yuvarlağı filelere göndererek Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDA KASIMPAŞA’DAN GOLLAR

İkinci yarının başlangıcında 54’üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mamadou Fall, pasını Claudio Winck’e verdi ve Winck’in şutuyla skor 1-1 oldu. 70’inci dakikada Kasımpaşa bu kez öne geçti. Aytaç Kara’nın bulduğu golle Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Ardından 88’inci dakikada Mamadou Fall, Kasımpaşa’nın farkı 2’ye çıkartan golünü kaydetti. Beşiktaş, 90+2’nci dakikada Nuno da Costa’nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ’TA CEZALILAR VE YENİ YÜZLER

Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçı sonunda sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve Başakşehir FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Ciro Immobile, ikinci yarıda yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu’na bıraktı. Beşiktaş’ın yeni transferi Can Keleş, Kasımpaşa maçında ligde ilk kez forma giydi ve 80’inci dakikada oyuna dahil oldu.

KASIMPAŞA’NIN GALİBİYET SERİSİ VE BEŞİKTAŞ’IN MAĞLUBİYETİ

Kasımpaşa, Beşiktaş’ı son 3 maçta da mağlup ederek önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Geçen yıl da Beşiktaş ile oynadığı 2 maçı kazanmış olan Kasımpaşa, bu sezon deplasmanda 3-1’lik skorla rakibini yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Beşiktaş ise bu sezon evinde ilk kez mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş.